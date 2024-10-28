«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.03.

Самарская команда занимает не такое уж стыдное девятое место в турнирной таблице, а за последние пять туров в чемпионате России вообще потерпела всего одно поражение. На данном отрезке самарцы уступили лишь «Локомотиву» (0:1) на выезде и добыли три ничьих при победе над «Рубином» (2:0).

Однако если за победу над «Рубином» можно похвалить, ничьи с «Ахматом» (1:1), «Химками» (0:0) и «Оренбургом» (2:2) не так впечатляют, поскольку всё это аутсайдеры лиги. Во-вторых, плотность в нижней половине турнирной таблице настолько высокая, что «Крылья Советов» имеют всего одно очко запаса от зоны стыков.

При одной неудачной серии команда Игоря Осинькина непременно спустится в замыкающую четвёрку. И такая вероятность есть, ведь со стабильностью у неё в нынешнем сезоне всё не очень хорошо. Кроме того, после шести пропущенных мячей от московского «Динамо» (3:6) в недавнем матче Кубка России можно говорить о проблемах в обороне.

«Краснодар» — полная противоположность. Да, в Кубке России клуб отдал вторую строчку «Ахмату», а потому продолжит борьбу за трофей лишь через Путь регионов. Зато в чемпионате России перед 13-м туром он лидировал, опережая «Зенит» — ближайшего преследователя и главного конкурента по чемпионской гонке — на одно очко.

Более того, краснодарцы до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ, а победная серия составляет девять встреч. При этом надо отметить результативность — в семи последних турах 20 забитых мячей и всего лишь два пропущенных. А ведь среди поверженных соперников — московские «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Спартак» (3:0), а также петербургский «Зенит» (2:0).

Рано или поздно серия обязательно прервётся, но не в ближайшем матче. Накануне «Краснодар» проиграл «Пари НН» (1:2) в Кубке России, однако Мурад Мусаев, скорее всего, целенаправленно готовился к игре РПЛ. Об этом говорит состав, кардинально отличающийся от того, что был в разгромной встрече со «Спартаком». Так что ждём новую победу.