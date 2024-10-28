Названы шансы СКА одержать седьмую победу подряд в КХЛ

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28 октября на льду стадиона «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск.

СКА идёт на серии из шести побед в регулярном чемпионате КХЛ.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1510 рублей.

Шансы новосибирцев эксперты оценили в 5.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60.

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Итоговая победа СКА идёт за 1.25 (78%), итоговый успех «Сибири» — за 4.20 (22%).