СКА — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч СКА — «Сибирь».

Ставка: СКА победит + тотал больше 4.5 гола за 1.80.

СКА проиграл только 3 из 16 последних матчей. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет пять очков. Накануне подопечные Романа Ротенберга одержали волевую победу над принципиальным соперником — «Спартаком» (5:2). Однако запомнилась не столько игра, сколько послематчевое интервью тренера СКА.

Если клуб из Санкт-Петербурга набрал хороший ход, то «Сибирь», наоборот, после отличного отрезка сезона угодила в чёрную полосу. Она выиграла только три из девяти последних матчей. Команда спустилась на седьмую строчку в Восточной конференции.

Накануне подопечные Вадима Епанчинцева дома уступили явному аутсайдеру — «Барысу» (1:3). Они показали крайне невнятный хоккей, проиграли совершенно по делу. Так транжирить моменты и большинство — это просто преступление, за которое должно следовать наказание. Епанчинцев заявил, что никакой недооценки соперника не было. Он отметил, что главную роль в поражении сыграло перекладывание ответственности. Клуб из Новосибирска очень расстроил болельщиков.

Стоит отметить, что «Сибирь» является не самым удобным соперником для СКА. Клуб из Новосибирска выиграл четыре из восьми последних очных встреч. Причём трижды петербуржцы уступили дома. Ротенбергу и его помощникам необходимо хорошенько подготовиться.

Поставить на то, что СКА обыграет «Сибирь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Как ни посмотри, петербуржцы видятся фаворитами. У них лучше комплектация состава и результаты. На последнем отрезке сезона подопечные Ротенберга смотрятся очень уверенно.