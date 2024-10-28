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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ
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29 октября на льду стадиона «Амали-Арена» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Начало игры — в 2:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2140 рублей.

Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

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