«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл».

Ставка: победа «Тампы» за 2.14.

На бумаге «Предаторз» стали сильнее, но по факту пока что положительных изменений приобретение известных хоккеистов не приносит. «Нэшвилл» начал сезон с пяти поражений подряд. После этого он обыграл «Бостон» (4:0), «Чикаго» (3:2) и «Коламбус» (4:3 ОТ), однако от побед не веет позитивом.

«Бостон» очень нестабилен, плюс ему испортили матч необязательные удаления. Ну а «Чикаго» и «Коламбус» — одни из главных аутсайдеров лиги. И то у «Предаторз» с ними возникли серьёзные трудности. Ещё повезло, что «Блэкхоукс» и «Блю Джекетс» не воспользовались своими моментами.

Стивен Стэмкос совсем зачах без зрячих передач Никиты Кучерова. В восьми матчах в составе «Нэшвилла» 34-летний нападающий не записал на свой счёт ни одного голевого паса и забросил всего лишь одну шайбу. У него достаточно поводов скучать по выступлениям за «Лайтнинг».

Заключить пари на победу «Тампа-Бэй» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. «Нэшвиллу» нечем крыть козыри «Лайтнинг». Номинально успешное межсезонье «Предаторз» превратилось в настоящее наказание.

Возможно, по ходу сезона «Нэшвилл» сумеет обрести себя, но к первому в сезоне матчу с бывшим клубом Стивен Стэмкос подходит с очень низкими шансами на победу. Как командная, так и индивидуальная игра хоккеистов «Тампа-Бэй» лучше, чем у «Предаторз».