«Колорадо» — «Чикаго»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Колорадо» — «Чикаго».

Ставка: победа «Колорадо» + тотал больше 5.5 гола за 2.16.

«Чикаго» — явный аутсайдер. Руководство клуба смотрит в далёкое будущее, строя команду вокруг Коннора Бедарда, обладающего большим потенциалом. 19-летний канадец выделяется прекрасным пониманием игры и катанием. Он читает происходящее на льду на несколько ходов вперёд.

Вундеркинд регулярно набирает очки. В текущем сезоне на его счету уже три заброшенные шайбы и шесть результативных передач. Защитникам всё время нужно быть начеку, внимательно следить за Коннором. Категорически противопоказано давать нападающему пространство.

Однако насколько бы ни был особенным Коннор Бедард, «Блэкхоукс» далеко до выхода в плей-офф НХЛ. Они выиграли только два из девяти матчей. Сначала победили очень плохо начавший сезон «Эдмонтон» (5:2), а затем замыкающий сводную таблицу «Сан-Хосе» (4:2).

Прошлый сезон «Чикаго» тоже провёл плохо. Ему требуется ещё более основательное укрепление состава качественными хоккеистами, у которых будет хорошее взаимопонимание с Бедардом. Пока что бо́льшая часть стараний одарённого канадца проходит даром.

«Чикаго» постоянно проигрывает. Если бы Люк Ричардсон лучше структурировал игру подопечных в обороне, дела у команды обстояли бы значительно лучше. В девяти матчах «Блэкхоукс» пропустили 31 шайбу. Поставить на то, что «Колорадо» их обыграет и тотал будет больше 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.16.

«Блэкхоукс» проиграли в основное время четыре последних матча с общим счётом 9:17, хотя три из этих игр проходили в Чикаго. На выезде команда Люка Ричардсона вряд ли сумеет отнять очки у раздухарившегося «Колорадо».