«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«Краснодар» уже знает, что «Зенит» оступился накануне в матче того же тура с «Локомотивом», и в любом случае постарается не потерять темпа в чемпионской гонке. И, кстати, оставаясь единственным клубом без поражений в РПЛ. Его лидер Кордоба уже имеет шесть мячей и четыре голевые передачи. А разница забитых и пропущенных у «Краснодара» (25:5) говорит сама за себя.

С начала октября проиграв два кубковых матча — «Ахмату» и «Пари НН», южане в чемпионате выдают отличный футбол — с двумя крупными победами: над «Химками» дома и над «Спартаком» в Москве.

«Крылья», в 12-м туре действуя в меньшинстве против «Оренбурга», не смогли сохранить преимущество в два мяча. В чемпионате команда не может победить уже четыре матча подряд, а в общей сложности в нынешнем сезоне уже в семи. На Кубок была игра с «Динамо» с необычным результатом 3:6. Думаю, ставка на гол самарцев в предстоящем матче была бы вполне оправданной. Команда занимает девятое место, находясь довольно близко к зоне переходных матчей, и победа дома ей очень пригодилась бы. Хотя предположить такой исход довольно сложно.

Думаю, в первом тайме «Крылья» ещё смогут по большому счёту сдержать напор фаворита, а вот во втором, имея уступающую сопернику по набору игроков скамейку, продержаться вряд ли сумеют.

Статистика личных встреч удивляет равенством сил. При 10 ничьих «Крылья» выиграли восемь раз, а «Краснодар» — девять. Последний раз команды сыграли в апреле. Тогда в Самаре была зафиксирована ничья — 0:0. Такой же счёт был здесь и в предыдущей игре — два года назад. А между этими двумя матчами краснодарцы дважды победили в чемпионате на своём поле — и тоже с одинаковым счётом 2:1. Второй тайм результативнее первого», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».