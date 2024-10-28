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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.97.

«Самарцы на 10-м месте в турнирной таблице, отставание до седьмой строчки — аж шесть очков, при этом зона стыковых игр совсем рядом — в одном результативном балле. В последних четырёх матчах у команды Игоря Осинькина – ни одной победы. С «Ахматом» сыграли 1:1, ничью получилось вырвать лишь в свой концовке матча, когда забил Доминик Ороз. После этого были две встречи без забитых мячей. И если в игре с «Локомотивом» удивляться этому не стоит, железнодорожники всё же одни из лидеров чемпионата, то нулевая ничья с «Химками» явно выглядит как неудача. Ещё один ничейный результат был зафиксирован в игре с «Оренбургом». «Крылья» вели со счётом 2:0 уже к 31-й минуте игры, но сохранить победный результат не получилось. Во втором тайме оренбуржцы перехватили инициативу и забили дважды, дубль на счету Химми Марина. Итоговый результат 2:2 оставил самарцев с 12 очками после 12 туров. Результат явно не лучший.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» продолжает доминировать в чемпионате России. Количество победных матчей подряд уже равняется девяти. В последних пяти встречах было забито 16 мячей, при этом пропущено лишь два. Феноменальная статистика, которая позволяет команде Мурада Мусаева располагаться на первом месте. Особенно уверенным получился матч последнего тура, «Краснодар» играл со «Спартаком» и сумел открыть счёт уже на восьмой минуте. Москвичи пытались отыграться, но в итоге до перерыва пропустили и второй мяч, его автором стал Виктор Са. Окончательный счёт был установлен в концовке второго тайма, Хесус Медина срезал мяч в свои ворота. 3:0, «Краснодар» увозит три очка из Москвы.

Самарцы испытывают серьёзные проблемы в продвижении по турнирной таблице, «Краснодар», наоборот, самая стабильная команда в этом сезоне. Победа «Краснодара», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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