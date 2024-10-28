«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру 13-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1 за 7.80.

«Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся в заключительном матче 13-го тура чемпионата России. Думаю, тут без сенсаций пройдёт. Краснодарцы легко наберут три очка, особо не затрачивая усилий.

«Краснодар» показывает разные результаты в Кубке России и в РПЛ. Собственно, на неделе групповой этап кубкового турнира завершился. И, по сути, его «быки» провалили — в трёх турах они проиграли ЦСКА (0:2), а также более лёгким соперникам — «Ахмату» (0:3) и «Пари НН» (1:2). В итоге подопечные Мусаева финишировали третьими, попав в плей-офф Пути регионов. Может, кто-то и посчитает такой результат провалом. Но я не думаю, что «Краснодар» сильно расстроился. В Суперфинал он ещё может попасть, а сейчас у него просто легче соперники будут. К тому же очевидно, что у «быков» приоритет на другом турнире.

В РПЛ ситуация для «Краснодара» складывается намного лучше. Сейчас клуб лидирует в турнире, идёт на длинной серии побед. Главное, что сделал он недавно — одолел «Зенит» в очном матче, сделал это уверенно и по делу — 2:0. Теперь питерцы идут вторыми. Правда, разрыв между ними минимален — одно очко. Но зато другие преследователи всё сильнее отстают от «быков», только «Локомотив» ещё имеет шанс оказаться в топ-2 — его отставание составляет всего три очка.

А вот «Крылья Советов» сейчас пытаются не опуститься в зону вылета. Клуб решил не увольнять Осинькина с поста тренера. Пока сложно сказать, правильное ли это решение. Но одно ясно точно, самарцы выступают не так уж плохо, реже проигрывают, чем на старте. Сейчас с 12 очками они идут на 10-м месте. В общем-то, отрыв от зоны вылета минимален. Но думаю, «Крылья», даже если туда опустятся, надолго там не задержатся.

Само собой, в этом матче нужно отталкиваться от «Краснодара», от него будет идти игра. «Крылья» постараются минимизировать потери, сыграют вторым номером. Но я разгрома не жду. Думаю, «быки» сами выступят осторожно, много рисковать не будут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».