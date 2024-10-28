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«Мальорка» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Мальорка» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Атлетик» и «Мальорка» являются соседями в турнирной таблице Ла Лиги. Они занимают пятое и шестое места. У них одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям выше располагается Бильбао.

Испания — Примера . 11-й тур
28 октября 2024, понедельник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды уже долгое время не уходят с поля без забитых мячей. «Атлетик» поражает ворота соперников в девяти встречах подряд, «Мальорка» не уходит с поля с сухим счётом семь встреч кряду.

Лидерами команды из Бильбао в этом сезоне являются полузащитник Ойан Сансет и форвард Иньяки Уильямс. На двоих у них семь забитых мячей из 17 командных в чемпионате Испании.

В «Мальорке» более ровный состав, где роль лидера может взять на себя любой футболист.

Поставим на то, что обе команды забьют в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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