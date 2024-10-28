«Трактор» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.77.

«Вот уже три недели «Автомобилист» демонстрирует любопытное постоянство. 100% побед над теми соперниками, кто слабее. И 100% поражений от команд с более звёздным составом. По этой логике они должны проиграть в Челябинске. Глядя на то, как команда Заварухина мучилась позавчера в Нижнекамске, в это верится вдвойне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Хозяева выиграют уверенно, но без особого блеска в атаке. Тусклый матч в Тольятти в пятницу показал, что «Трактор» под конец великолепного октября начал выдыхаться, а времени восстановить силы пока нет. Поэтому много забить не получится, зрители увидят меньше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».