СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Сибирь».

Ставка: ТБ 6 за 2.35.

«Насколько «Сибирь» была хороша в сентябре, настолько плоха в последние три недели. Всего одна победа в пяти матчах, команда Епанчинцева проигрывает даже таким соперникам, как «Лада» и «Барыс». СКА на фоне новосибирцев выглядит командой из другой лиги.

Никаких интриг от встречи ждать не стоит. Петербуржцы не просто выиграют с уверенной разницей, а ещё и забьют, сколько захотят. При своих трибунах хотят они обычно максимума, поэтому в этой встрече точно будет больше шести голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».