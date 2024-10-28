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СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Сибирь».

Ставка: ТБ 6 за 2.35.

«Насколько «Сибирь» была хороша в сентябре, настолько плоха в последние три недели. Всего одна победа в пяти матчах, команда Епанчинцева проигрывает даже таким соперникам, как «Лада» и «Барыс». СКА на фоне новосибирцев выглядит командой из другой лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Никаких интриг от встречи ждать не стоит. Петербуржцы не просто выиграют с уверенной разницей, а ещё и забьют, сколько захотят. При своих трибунах хотят они обычно максимума, поэтому в этой встрече точно будет больше шести голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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