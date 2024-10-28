«Коламбус» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 1.5 в первом периоде за 1.60.

«Коламбус» дома имеет показатель 2-2. В обоих победных случаях команда забросила по шесть шайб: с «Торонто» 6:2 и с «Баффало» 6:4. «Курточки» уступили «Предаторз» на выезде 3:4. Благодаря овертайму удалось заработать очко. Марченко (4+5) забил в двух играх подряд, но также за этот отрезок команда ни разу не реализовала большинство. Можно обратить внимание на его индивидуальные показатели. В лидерах также Чинахов (3+7) и Монахан (3+4). Если в нападении есть хорошие попытки и 3,86 заброшенных шайбы за игру, то защита не успевает и тянет «Коламбус» вниз, пропуская больше трёх голов за вечер.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эдмонтон» уже не лежит пластом на дне Запада, поднялся на 11-ю строчку с девятью очками и при небольших усилиях может зайти в восьмёрку. После сухой победы над «Питтсбургом» 4:0 в Канаде команда отправилась на выезд и уже одолела «Детройт» 3:2 в овертайме. Драйзайтль отметил свой день рождения дублем и передачей. Встреча с «Блю Джекетс» станет вторым матчем за два дня. Главный наставник наводит порядок в сочетаниях и самом розыгрыше большинства. Команда так сильно привыкла и зависима от показателей двух игроков, что совершенно не отрабатывает во всех остальных аспектах. «Ойлерс» выиграли 39,5% вбрасываний в Детройте и сделали всего лишь 11 силовых. Потенциально богатая атака «Эдмонтона» пока не показывает стабильности ни дома, ни в командировках.

Кори Перри забивал «Коламбусу» в последних четырёх визитах. Ещё одна интересная, но, скорее, рискованная ставка.

Больше всего голов «Эдмонтон» пропустил в третьих периодах — 11, забил во вторых девять. «Блю Джекетс» чаще всего забивают и пропускают во вторых — 12 и 11 соответственно. Выбирайте то, что вам по душе: гол Марченко, гол Перри, а я остановлюсь на ТБ 1.5 во втором периоде», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».