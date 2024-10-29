«Ак Барс» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита матча в Казани

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» будет играть с «Металлургом» на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение казанцам. Поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.07. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2070 рублей.

Шансы магнитогорцев оценили в 3.25. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.18, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.68. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.63, итоговый успех «Металлурга» доступен за 2.35.