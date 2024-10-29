«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.75.

Анвар Гатиятулин сколотил классную тройку нападающих: Петан — Барабанов — Яшкин. Поэтому, когда канадец получил травму, многие посчитали, что результаты казанцев станут хуже. Как бы не так. Вместо Ника главный тренер казанского клуба поставил Кирилла Семёнова — и не ошибся. Благодаря его великолепной игре «Ак Барс» одержал две победы подряд в матчах с «Адмиралом» (2:0 и 4:2).

Возможно, именно эти вынужденные изменения помогли «барсам» воспрянуть духом. До двух побед подряд над «моряками» подопечные Гатиятулина проиграли четыре из пяти встреч. Уступили они «Амуру» (1:2), «Сибири» (3:6), «Спартаку» (0:3) и «Трактору» (1:3). Победил «Ак Барс» на этом отрезке только «Металлург», но как! 5:0!

Несомненно, у подопечных Андрея Разина будет большая мотивация поквитаться за это поражение. Особенно на фоне невзрачных и нестабильных выступлений. Действующий обладатель Кубка Гагарина проводит далеко не лучший сезон. Главный тренер выслушивает огромное количество критики в свой адрес, но держится.

Последние восемь матчей «Металлург» в шахматном порядке чередует победы и поражения. Давненько «Магнитка» не выигрывала две встречи подряд. На этом отрезке подопечные Разина обыграли московское «Динамо» (5:3), «Авангард» (4:2), минское «Динамо» (2:0) и «Куньлунь» (4:2).

Уступили магнитогорцы «Торпедо» (4:5), «Ак Барсу» (0:5), «Витязю» (0:2) и в минувшей встрече проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ). Если реально поверить в то, что «Металлург» продолжит сменять победы на поражения, то после того, как он уступил омичам, должен выигрывать в предстоящей встрече у «Ак Барса». Насколько это возможно?

Шансы действительно есть. Не будем сильно нахваливать казанцев за две победы в матчах с «моряками». Это не того уровня соперник. У «Магнитки» будет нешуточная мотивация взять реванш за недавнее крупное поражение, а также реабилитироваться за плохую игру в минувшей встрече с омичами. Возьмём ставку на то, что «Металлург» не проиграет, за 1.75. Уж очень интересный коэффициент предлагают букмекеры.