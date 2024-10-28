«Крылья Советов» — «Краснодар»: кто фаворит матча РПЛ, во сколько начало, какие прогнозы

В понедельник, 28 октября, завершится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности. Ничья соразмерна, имеет коэффициент в районе 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что заключительная встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Самарская команда занимает не такое уж стыдное девятое место в турнирной таблице, а за последние пять туров в чемпионате России вообще потерпела всего одно поражение. На данном отрезке самарцы уступили лишь «Локомотиву» (0:1) на выезде и добыли три ничьих при победе над «Рубином» (2:0).

Краснодарцы до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ, а победная серия составляет девять встреч. При этом надо отметить результативность — в семи последних турах 20 забитых мячей и всего лишь два пропущенных. А ведь среди поверженных соперников — московские «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Спартак» (3:0), а также петербургский «Зенит» (2:0).