«Спартак» — «Витязь»: эксперты оценили шансы команд

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Витязем» на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.57. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1570 рублей.

Шансы «богатырей» оценили в 4.90. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Итоговый успех «Спартака» идёт за 1.33, коэффициент на победу «Витязя» с учётом овертайма и буллитов — 3.40.