«Спартак» — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Спартак» — «Витязь».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 1.95.

Красно-белые проиграли две последние встречи. Они уступили «Адмиралу» (3:4 ОТ) на выезде. Стоит отметить, что никому не даётся легко выезд на Дальний Восток. «Спартаку» хотя бы удалось зацепиться за ничью в основное время. Обидно лишь, что москвичи вели 3:0.

Накануне «Спартак» потерпел поражение от СКА (2:5). Вновь та же картина. Красно-белые вели после первого периода со счётом 2:0, но не удержали преимущество. Вроде и играли более-менее организованно, однако попали под каток.

У «Витязя» просматриваются улучшения. Павел Десятков оказался тем тренером, который способен сделать из аутсайдера непредсказуемую команду. Правда, в последних пяти встречах «Витязь» проиграл трижды. Уступил «Автомобилисту» (1:3) и минскому «Динамо» (1:2) – это нормально. Но поражение с унизительным счётом 1:8 от СКА – это другое. В такие моменты невольно переживаешь за состояние игроков. Впрочем, они оказались с железным характером.

В последнем матче «богатыри» неожиданно обыграли набравшее хороший ход «Торпедо» — 2:1. Эта победа стала волевой. Неплохо подопечные Павла Десяткова играют на выездах. В последних пяти гостевых матчах они одержали четыре победы. Но, за исключением автозаводцев, уровень соперников был слабоват.

«Спартак» должен обыгрывать «Витязь». Команда в целом в отличной форме, просто ей не хватает стабильности. А ещё результативности от звёздной тройки Голдобин – Порядин – Морозов. От первого звена ждали большего на старте регулярного чемпионата.

Пока радует только Павел, набирающий очки в четырёх встречах подряд. Остальным нужно равняться на него. В качестве ставки возьмём победу красно-белых с форой (-1.5) за 1.95. «Спартак» должен обыгрывать на домашнем льду такого соперника.