«Торпедо» — ЦСКА: назван фаворит матча в Нижнем Новгороде

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29 октября на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.38. В случае успеха ЦСКА выплата с 1000 рублей составит 2380 рублей.

Шансы нижегородцев эксперты оценили в 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.33, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Итоговый успех «Торпедо» идёт за 2.05, победа ЦСКА с учётом овертайма и буллитов доступна за 1.90.