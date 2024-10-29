«Торпедо» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: «Торпедо» победит с учётом ОТ и буллитов за 2.05.

На матчи с ЦСКА у Ларионова прекрасно получается настраивать хоккеистов. Нижегородцы выиграли четыре из восьми последних очных встреч в регулярном чемпионате КХЛ. И это несмотря на то, что бо́льшая часть игр проходила в Москве.

В текущем тонусе ЦСКА будет сложно избежать поражения. Армейцы очень плохо проводят сезон. У москвичей получается набирать очки только в матчах с явными аутсайдерами и со столь же нестабильными соперниками. Да и то не на регулярной основе.

Видно, что ЦСКА выступает с желанием. Да только одними мотивирующими словами и подбадриванием игроков Илья Воробьёв ничего не добьётся. Есть надобность в совершенствовании ряда аспектов хоккея армейцев, особенно это касается игры в обороне. Москвичи очень много пропускают. Такое чувство, что защита совершенно не помогает голкиперам выполнять свою работу.

Не исключено, что такими темпами Илья Воробьёв вскоре потеряет работу. Уже ходили слухи, что он может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Поражение в грядущем матче вновь заставит руководство ЦСКА задуматься. Поставить на итоговую победу «Торпедо» можно с коэффициентом 2.05.

Армейцы выиграли всего 9 из 20 матчей, и если они не побеждают в основное время, то зачастую теряют очки. Москвичи показывают менее качественный и интересный хоккей, чем нижегородцы. Игорь Ларионов в тактическом плане выглядит сильнее Ильи Воробьёва.

В последних двух встречах москвичи победили «Амур» (7:0) и «Куньлунь» (4:3 ОТ). Воробьёв сказал, что команда вздохнула с облегчением. Не рано ли? В соперниках были явные аутсайдеры, и то с «драконами» возникли проблемы. До этого армейцы потерпели четыре поражения подряд.