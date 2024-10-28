«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Челябинске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.07.

«В прошлом сезоне это было братское дерби и кадры с Николаем и Алексеем Заварухиными с совместных матчей растекались по интернету, а общие пресс-конференции получались добрыми и семейными. Ныне в «Тракторе» рулит Бен, но на пресс-конференциях не стало скучно, наоборот, у него тоже есть свои фишки, а главное — команда идёт на первом месте Востока, причём с отрывом.

Нынешний сезон команды начали как раз с матча друг с другом в Екатеринбурге, и там сегодняшний лидер конференции проиграл 2:3, перебросав хозяев 48:16. Удивительный был матч, который екатеринбуржцы выиграли за счёт спецбригад и блистательной игры своего голкипера Евгения Аликина.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Текущая форма команд отличается: у «Трактора» 11 побед в 12 последних матчах, у «Автомобилиста» на таком же отрезке побед всего шесть, да и сама игра такой статистике соответствует. Далеко не всегда получается показывать яркий хоккей и забрасывать много шайб.

Челябинцы этим матчем начинают трёхматчевую домашнюю серию, в которой после «Автомобилиста» в гости приедут новосибирская «Сибирь» и ярославский «Локомотив». Заключительный матч обещает стать самым интересным в рамках этой осени, ведь встретятся два лидера и две самые стабильные команды чемпионата. Но сейчас, конечно, не об этом.

По прогнозу на игру сегодняшнюю хочу заиграть рекордно низкий тотал. Рекордно для себя, ведь я редко такое беру. Общий тотал голов меньше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».