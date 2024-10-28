«Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар» в 13-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 за 1.93.

«Закроет 13-й тур матч в понедельник: «Крылья» сыграют против «Краснодара». «Краснодар» — единоличный лидер. Он будет выходить на матч, уже зная, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом». У «Краснодара» раньше была проблема с выездными матчами, но в этом сезоне «Краснодар» вообще никому не проигрывает. «Краснодар» выигрывает в Москве, выигрывает достаточно убедительно. В Самаре «Краснодар» играл против «Акрона», забил 5 мячей.

У «Крыльев» большая проблема в защите, очень ненадежно играют и вратари, и игроки центра обороны. Если «Краснодар» должным образом к этому матчу подойдет, с правильной мотивацией, то, конечно же, «Крыльям» будет очень тяжело сдержать Кордобу и компанию.

Поэтому я верю, что «Краснодар» минимум 2 мяча в ворота «Крыльев» на выезде забьет. Оборона «Крыльев» — это, конечно, Ахиллесова пята, и очень много они в этом сезоне пропускают. На данный момент у «Крыльев» 17 мячей пропущенных, ну, многовато, откровенно говоря, многовато. Одна из лучших атак чемпионата, разумеется, постарается раскачать как-то оборону команды Игоря Осинькина.

Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5» за 1,93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».