«Милан» — «Наполи»: назван фаворит матча чемпионата Италии

Во вторник, 29 октября, нас ждёт игра «Милана» и «Наполи». Матч 10-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Наполи» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 — около 32% вероятности. На ничейный исход можно найти коэффициент в районе 3.60 (28%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.80.