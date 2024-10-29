Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Милан» — «Наполи»

Во вторник, 29 октября, нас ждёт игра «Милана» и «Наполи». Матч 10-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Наполи» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 — около 32% вероятности. На ничейный исход можно найти коэффициент в районе 3.60 (28%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.10). Победа «Милана» со счётом 1:0 идёт за 8.60, на 2:1 в пользу миланцев дают 9.10.

Если «Наполи» выиграет со счётом 1:0, зайдёт коэффициент 9.90.