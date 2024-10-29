«Милан» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

«Милан» пока буксует, находясь на восьмой строчке, а «Наполи» заслуженно лидирует, набрав 22 из 27 возможных очков. Однако очные встречи миланцев и неаполитанцев в принципе получаются яркими. В шести предыдущих случаях наблюдались и разгромная победа «россонери» со счётом 4:0, и гостевой успех «адзурри», и результативная ничья со счётом 2:2.

«Милан» довольно посредственно проводит выезды. За пять игр в гостях во всех турнирах одержал одну победу над «Интером» (2:1), но потерпел три поражения с общим счётом 2:5. Зато на своём поле подопечные Паулу Фонсеки хороши — шесть домашних игр и четыре победы при ничьей с «Торино» (2:2) и единственным поражением от «Ливерпуля» (1:3).

Кроме того, на выходных гостевой матч с «Болоньей» был отменён из-за наводнения. Так что миланцы получили на несколько дней отдыха больше. В сумме с домашней обстановкой это может стать козырем. Впрочем, у «Наполи» есть своя сильная карта. Речь, конечно, же про Антонио Конте, вместе с которым клуб вновь претендует на чемпионство.

Во-первых, неаполитанцы идут на пятиматчевой победной серии и в принципе не проигрывают в этом сезоне. Во-вторых, относительно скромные достижения атакующих футболистов удаётся компенсировать надёжной обороной. За 11 матчей в нынешнем сезоне команда из Неаполя пропустила только два гола, один из которых — с пенальти. Ого!

Разумеется, у «Милана» с реализацией при Фонсеке всё не так уж плохо, удаётся регулярно забивать. Даже в Лиге чемпионов. На своём поле клуб будет оказывать давление. Однако, с учётом более впечатляющего состояния «Наполи», логично ждать больше эмоций и борьбы, чем голов. При этом, конечно, гости не должны проиграть с такой своей стабильностью. Отсюда комбинированная ставка.