«Нефтехимик» — «Лада»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Нефтехимик» — «Лада».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.83.

Результаты нижнекамского клуба становятся хуже с каждым новым игровым днём. «Волки» выиграли только один из семи последних матчей. Победили они «Ладу», но скромно – 2:1. Проиграл «Нефтехимик» на этом отрезке «Сибири» (1:2), СКА (2:3 ОТ), «Торпедо» (4:5 ОТ и 1:3), минскому «Динамо» (1:4) и в минувшей встрече потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:3). Кажется, запал команды исчерпан.

Но у «Лады» в целом дела ненамного лучше. Тольяттинский клуб даже не попадает в зону плей-офф. Да, в последних матчах подопечные Олега Браташа добыли результаты лучше, чем «волки». Однако нужно учитывать, что и календарь у них был проще. Обыгрывала «Лада» в последних восьми матчах «Адмирал», «Сибирь» и «Амур». Две последние встречи тольяттинцы проиграли – «морякам» (3:5) и «Трактору» (1:2 ОТ).

В этом году «Нефтехимик» и «Лада» встречались шесть раз. И вот что бросается в глаза – в пяти очных матчах обе команды забрасывали больше 1.5 шайбы. Поставить на этот исход можно за 1.83. Так и сделаем, потому что определить фаворита в такой игре невозможно. Силы равны.