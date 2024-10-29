«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Северсталь» — «Динамо» Минск.

Ставка: итоговая победа «Северстали» за 1.80.

«Рыси» показывают отличный хоккей, но могли расслабиться, ведь в последнее время играют с аутсайдерами. С одной стороны, это хорошо, ведь можно набирать очки. С другой — команда может растерять тонус. Последние четыре встречи «Северсталь» выиграла — у «Адмирала», дважды у «Амура», а также у «Сибири».

Минское «Динамо» карабкается как может. Подопечные Дмитрия Квартальнова чередуют победы и поражения в шахматном порядке. В последних шести встречах они обыграли ЦСКА (5:4 ОТ), «Нефтехимик» (4:1) и «Витязь» (2:1), а уступили «Металлургу» (0:2), «Барысу» (1:2) и «Локомотиву» (2:3).

Для «зубров» игра с «Северсталью» может быть особенной. Последние две очные встречи выиграли «рыси», поэтому у минчан будет стимул взять реванш. Да, побеждали подопечные Андрея Козырева не особо уверенно – 3:2 и 3:2 Б. Но выиграть у них дома – та ещё задача. На своём льду череповчане побеждали в шести из восьми встреч этого сезона. Выиграют и на этот раз. Поставим на итоговую победу «рысей» за 1.80.