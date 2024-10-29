«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Динамо» Москва – «Амур».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.08.

Бело-голубые набрали приличный ход. Они выиграли четыре из пяти последних встреч. Причём это были далеко не проходные соперники, а самые серьёзные. «Динамо» победило «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0), «Торпедо» (3:2 Б) и «Автомобилист» (2:1). Уступили подопечные Кудашова только «Локомотиву», но не без борьбы – 3:4 Б. Никита Гусев не остаётся без результативных действий в пяти последних встречах. Дела налаживаются.

У «Амура» всё плохо. Он находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции. Больше, чем хабаровчане, в этом сезоне пропускает только «Куньлунь». «Тигры» проиграли шесть последних матчей. Предыдущие три встречи и вовсе всухую – ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5) и «Северстали» (0:3).

Берём уверенную победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.08. Думается, ничего сенсационного произойти не должно. «Амур» в кризисе, а бело-голубые набрали приличный ход и выступят дома.