«Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота».

Ставка: «Миннесота» победит за 1.80.

Джон Хайнс на удивление здорово подготовил команду к сезону. Она проиграла только один из восьми матчей в основное время и одержала пять побед. На каком-то невероятном уровне Кирилл Капризов. Впервые в карьере он оформил серию из пяти встреч с минимум двумя очками в каждой. В восьми матчах россиянин забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач. Вместе с Матсом Цуккарелло он деклассирует оборону соперников.

Только в одной из восьми встреч «Уайлд» забросили меньше трёх шайб — в игре с возглавляющим сводную таблицу НХЛ «Виннипегом» (1:2 ОТ). Даже Сергей Бобровский и Андрей Василевский оказались не в силах остановить Капризова. «Миннесота» победила «Флориду» (5:1) и «Тампа-Бэй» (4:2).

«Уайлд» уже порядком соскучились по поддержке родных трибун и устали от частых перелётов. Предстоящий матч станет для них седьмым в гостях подряд. Тем не менее Кирилл Капризов и другие ведущие хоккеисты «Миннесоты» не выглядят обессиленными. У них ещё есть запас прочности.

Заключить пари, что «Уайлд» одержат итоговую победу в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Шикарное выступление Малкина во встрече с «Ванкувером» не даёт никаких гарантий. Хорошие матчи у Евгения чередуются с неудачными.

С другими лидерами «Пингвинз» ситуация ещё хуже. Ладно Эрик Карлссон, но Сидни Кросби тоже подаёт партнёрам плохой пример. Капитан «Питтсбурга» в последних пяти матчах не забросил ни одной шайбы и отдал только одну результативную передачу.