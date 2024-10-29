«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.15.

Клуб из Нью-Йорка демонстрирует чемпионский хоккей, очень редко теряет очки. Он решил с ходу обозначить свои притязания на победу в регулярке. Не даёт дышать спокойно обороне соперников Артемий Панарин. Он отметился результативными действиями во всех восьми матчах. Нападающий установил рекорд франшизы, набрав в шести стартовых встречах сезона целых 13 (6+7) очков. До него по 12 очков в шести играх набирали Род Гилберт и Рон Грешнер.

Панарин делает разницу. «Синерубашечники» уступили только находящейся на подъёме в начале сезона «Юте» (5:6 ОТ) и крепкой «Флориде» (1:3). Все остальные матчи выиграли в основное время. В последней встрече «Рейнджерс» неосновным составом победили «Анахайм» (2:1).

Питер Лавиолетт поберёг силы Игоря Шестёркина на предстоящий матч. Его опытный сменщик Джонатан Куик прекрасно справился со своей работой. 38-летний американец совершил 32 сейва. Теперь слово за российским голкипером. Поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Артемий Панарин и Игорь Шестёркин не дадут «Кэпиталз» быстро вернуться в победную колею. «Столичные» смотрятся неплохо, но по качеству игры и исполнительскому мастерству уступают «синерубашечникам». «Рейнджерс» выиграли пять последних очных встреч.