«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.60.

«В первой половине октября «Магнитка», казалось, вернулась на уровень чемпионского сезона. Но в последние две недели уральцы, скорее, разочаровывают. Перестали работать атакующие схемы Разина, легионеры и русские лидеры могут позволить себе провалиться в нескольких играх подряд. Если уж «сталевары» в последние 10 дней проиграли таким соперникам, как «Витязь» и разваливающийся «Авангард», то в Казани у них шансов мало.

Тем более Гатиятулин уже дважды обыграл «Металлург» — похоже, тренер хорошо понимает, как действовать против этого соперника. В пользу «Ак Барса» и то, что – в отличие от «Магнитки» — многие игроки там прыгают выше головы, выглядят сильнее, чем ожидалось. Победа хозяев будет уверенной, но не результативной, в матче не будет забито больше 5 шайб».