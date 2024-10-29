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«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ

«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ
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Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч «Барыс» — «Куньлунь». Начало – в 17:00 мск. Специально для вас мы подготовили прогноз на эту встречу.

Ставка: победа «Барыса» за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» пытается выбраться из ямы, в которую его затянуло. Казахстанская команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции. Из 19 матчей «барсы» выиграли только пять. Да и то три из этих побед были добыты в последних пяти встречах. Удивительно, но к этому матчу «Барыс» подходит с двухматчевой победной серией. Он обыграл минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1).

«Куньлунь» тоже аутсайдер, но Западной конференции. «Драконы» занимают последнее место в таблице. Они проиграли пять последних встреч подряд – «Локомотиву» (1:5), «Сочи» (0:4), «Металлургу» (2:4), СКА (0:8) и ЦСКА (3:4 ОТ). Подопечные Михаила Кравца – худшие по игре в обороне. Они пропустили больше всех в КХЛ – 79 шайб.

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«Барыс» смотрится симпатичнее «Куньлуня», но только в последнее время. Команда поймала хоть какой-то ритм, вгрызается в соперников и приходит в чувство. О «Куньлуне» нечего сказать хорошего на данном этапе. Поставим на победу «барсов» за 2.25.

Экспресс на сегодня:
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