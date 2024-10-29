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«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ
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Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч «Салават Юлаев» — «Адмирал». Начало – в 17:00 мск. Специально для вас мы подготовили прогноз на эту встречу.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» и так неплохо проводит этот сезон, а дома вообще редко даёт сбои. Уфимцы провели в этом регулярном чемпионате семь домашних матчей, выиграв шесть из них. В том числе подопечные Виктора Козлова обыграли «Ак Барс», «Трактор», «Авангард» и «Торпедо». Победу в игре с нижегородцами «зелёные» вообще вырвали почти за минуту до финальной сирены – 5:4.

А вот «Адмирал» на выездах, если можно так выразиться, вообще никакой. В этом сезоне клуб из Владивостока провёл в гостях 10 матчей, выиграв только два из них. Да и то у находящегося в очень плохой форме «Витязя» ещё на старте регулярки и у «Лады».

«Моряки» гостили в Казани, а теперь отправляются в Уфу. «Ак Барсу» они оба раза проиграли – 0:2 и 2:4. Нет сомнений, что уступят и «Салавату Юлаеву», который не могут обыграть в Уфе даже лидеры.

Экспресс на КХЛ:
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Экспресс с коэффициентом 6.85: Никита Гусев приведёт «Динамо» к победе
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