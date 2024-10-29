«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Северстали» с учётом ОТ и буллитов за 1.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч в Череповце станет уже четвёртой очной встречей этих команд в нынешнем сезоне. Чуть больше месяца назад первую игру в Минске забрали хозяева (3:1), а спустя неделю «Северсталь» вернулась в столицу Беларуси и взяла реванш (3:2). Когда же противостояние добралось до Череповца, в серии матчей вперёд вышла команда Андрея Козырева (3:2 Б). Но и следующая игра не станет последней — команды проведут ещё два матча, последний из которых запланирован на март.

«Северсталь» набрала неплохой ход. У «рысей» серия из четырёх побед подряд, а если бы не домашнее поражение от «Куньлуня» (0:3), то количество удачных матчей могло увеличиться ещё на два. Но если рассматривать встречи после игры с китайской командой, то можно заметить удачный выезд на Дальний Восток, где жёлто-чёрные одержали волевую победу над «Адмиралом» (6:5 ОТ), и скромно обыграли «Амур» (2:1).

После чего результативно заскочили в Новосибирск (4:2) и вернулись в родной город. В Череповце провели ещё один матч с «Амуром», сыграв менее скромно, чем в Хабаровске (3:0). «Северсталь» идёт практически вровень с «Торпедо», ЦСКА и «Спартаком», на одно очко опережая первых и столько же уступая двум московским командам.

У подопечных Дмитрия Квартальнова успешные матчи случаются через раз. Чередование побед и поражений началось две недели назад. Результаты следующие: победа с ЦСКА (5:4 ОТ), поражение от «Металлурга» (0:2), победа над «Нефтехимиком» (4:1), поражение от «Барыса» (1:2), победа над «Витязем» (2:1) и, наконец, уступили в Ярославле (2:3). С учётом победы над московскими армейцами домашнюю серию можно было бы назвать успешной. Но всё испортила игра с «Барысом».

«Динамо» вело в счёте после первого периода, но пропустило по шайбе в следующих двух. И такие встречи не добавляют уверенности в амбициях белорусской команды. Последние матчи минчан получаются не очень результативными и часто исход встречи определяет один гол после долгой борьбы.

Эта нестабильность откинула «Динамо» на восьмое место Западной конференции. И хотя белорусская команда остаётся основным претендентом на последнее место в плей-офф, «Витязь» серьёзно поджимает и может навязать борьбу команде Дмитрия Квартальнова.

Несколько удачных матчей «Северстали» делают хозяев фаворитами, хотя если верить в серию минского «Динамо», то побеждать должны гости. Но против команды Андрея Козырева это слабый аргумент. Ставка: итоговая победа «Северстали».