Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча
Комментарии

В среду, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут идёт за 3.05 — около 32%. А ничейный исход по итогам двух таймов можно найти за 3.85 (25%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча 1/8 финала Кубка лиги Англии получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45 (почти 70% вероятности).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android