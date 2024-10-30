«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча

В среду, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут идёт за 3.05 — около 32%. А ничейный исход по итогам двух таймов можно найти за 3.85 (25%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча 1/8 финала Кубка лиги Англии получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45 (почти 70% вероятности).