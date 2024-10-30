«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.92.

Как же повезло «Тоттенхэму», что матч с таким грозным оппонентом, как «Манчестер Сити», выпало проводить на домашнем стадионе. Лондонский клуб проиграл два последних выезда с куда более слабыми соперниками — «Брайтоном» (2:3) и «Кристал Пэлас» (0:1). А на своём поле идёт на серии из четырёх побед, в том числе и в Лиге Европы.

Вторая хорошая новость для Ангелоса Постеколгу и его подопечных заключается в том, что Хосеп Гвардиола заявил о желании перетасовать состав. По словам наставника, для «Манчестер Сити» предстоящая встреча не так важна, как последующие две в чемпионате Англии и ещё одна в Лиге чемпионов.

Тем более что «шпоры» регулярно доставляют «горожанам» неприятности в очных встречах. Например, с августа 2021 года соперники встретились в разных турнирах семь раз. На данном отрезке случилась одна ничья со счётом 3:3, а также по три раза выиграла каждая сторона. Так что ни о каком перевесе в чью-то пользу речи не идёт.

Конечно, «Манчестер Сити» выглядит поинтереснее. Во-первых, вернул себе лидерство в АПЛ. Во-вторых, по итогам трёх туров плотно сидит в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов, забив суммарно девять мячей на турнире. В-третьих, состав у него более звёздный.

Чего стоит один только Эрлинг Холанд. Норвежский форвард с запасом возглавляет гонку бомбардиров и продолжает регулярно забивать. «Тоттенхэм» подобным футболистом похвастаться не может, ведь в клубе забивают по-другому. Однако тоже забивают! К слову, больше «шпор» (18 мячей) в чемпионате Англии за девять туров отличились лишь две команды — «Манчестер Сити» (20) и «Челси» (19).

Всё это ведёт к тому, что «Тоттенхэм» вполне может дать бой «Сити». За последние две встречи в АПЛ и Лиге чемпионов «горожане» не пропустили ни разу, но огрехи в обороне у них случаются чаще, чем может показаться. Даже дома от не самого крепкого «Фулхэма» пропустили дважды. А потому ставка 1Х + ТБ 1.5 мяча выглядит интересно.