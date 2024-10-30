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Букмекеры оценили шансы «МЮ» в первом матче после увольнения тен Хага

Букмекеры оценили шансы «МЮ» в первом матче после увольнения тен Хага
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В среду, 30 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Это будет первая игра манкунианцев после ухода Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Лестера» по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 8.50 (11% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики ожидают высокую результативность в предстоящем матче. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Впрочем, если забьют обе команды, сыграет лишь коэффициент 1.90.

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