«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.92.

Руководство «МЮ» всё-таки не выдержало и отправило тен Хага в отставку. Временно его заменит Руд ван Нистелрой, в прошлом — легенда клуба. А потому настрой на матч Кубка английской лиги должен быть серьёзный.

В прошлый раз, как мы помним, досталось скромному «Барнсли» — «Манчестер Юнайтед» выиграл на прошлой стадии со счётом 7:0. Вот только теперь соперник куда сложнее. Рассчитывать на разгром всухую будет тяжело. Выступление «Лестера» в этом сезоне пока что нельзя охарактеризовать однозначно. Но и стыдиться вернувшейся из Чемпионшипа команде особо нечего.

Во-первых, «лисы» отстают от того же «МЮ» в АПЛ всего на два очка. Во-вторых, дошли до 1/8 финала Кубка английской лиги. Хотя более важно то, что они продолжают забивать на уровне АПЛ. «Арсенал» (2:4) получил дважды, «Борнмут» (1:0) и «Ноттингем» (1:3) — по одному мячу, а «Саутгемптон» (3:2) вообще вытащил три мяча из сетки собственных ворот, хотя вёл в счёте 2:0. Отдельно стоит отметить Джейми Варди, который в свои 37 лет держит марку.

Всё это говорит о том, что «Лестер» себя покажет в предстоящем матче. «Манчестер Юнайтед», вероятно, активно начнёт на правах хозяина поля и даже откроет счёт. Скорее всего, увольнение главного тренера взбодрит футболистов. Однако у гостей есть все шансы забить в ответ, воспользовавшись крайне нестабильной обороной манчестерского клуба.