СКА — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита центрального матча дня в КХЛ

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30 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет играть с «Локомотивом» на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2180 рублей.

Шансы ярославцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.60. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Итоговая победа СКА идёт за 1.70, успех «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.24.