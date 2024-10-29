«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Амур».

Прогноз: победа «Динамо» с учётом ОТ и буллитов за 1.35.

«Мартемьянову не удалось удержаться в течении «Амура» и дважды доминировать в одной реке. Но ветеран отечественного цеха прав: не все могут выдержать Дальний Восток. Хотя какие оправдания могут быть у «Сочи», «Куньлуня», которые не совершают кругосветные путешествия на постоянной основе?

У хабаровского клуба добротный по именам состав, но, когда играть не хочется, никого и не заставить. У «Амура» одна победа в семи выездных матчах. Три последних из них были проиграны всухую: 0:7 с ЦСКА, 0:5 с «Локомотивом» и 0:3 с «Северсталью».

Игрокам, оказавшимся в Хабаровске, терять уже нечего, поэтому сложно допустить резкие драматические изменения после отставки Мартемьянова. Хотя бы забьют — уже достижение. Виктор Костючёнок успел поиграть и в «Амуре», и в других клубах КХЛ. Защитник совсем не атакующего плана, поэтому требования его не будут сильно отличаться от старомодного наставника.

Москвичи вернулись из трёхматчевого выезда с тремя победами. Каждая встреча завершилась с разницей в одну шайбу. До этого у «Динамо» было две подряд домашние победы. В принципе, команда хорошо идёт, не считая поражения от бывшего ассистента Кудашова и «Куньлуня», на своей территории провалы минимальны. Одно пожелание — Дмитрий Рашевский, просыпайся! У перспективного нападающего пять очков в 19 матчах.

Москвичи уже успели обыграть «Амур» 2:1 в Хабаровске в начале сезона. Сегодня будет дополнительная мотивация повторить это дома. П1 при любом раскладе».