СКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КХЛ СКА — «Локомотив».

Ставка: СКА победит за 2.18.

Вот и заиграл СКА так, как от него требовали болельщики. Теперь критикам не за что зацепиться. Подопечные Романа Ротенберга показывают высокий уровень хоккея и претендуют на первое место в таблице Западной конференции. Их отставание от «Локомотива» составляет пять очков. Семь побед подряд при великолепной результативности!

СКА уже забросил 90 шайб! Невероятные показатели. «Локомотиву» будет очень сложно с таким соперником. Если петербуржцы – это самая результативная команда в этом регулярном чемпионате, то ярославцы – лучший клуб по игре в обороне. Железнодорожники пропустили всего-то 32 шайбы.

К предстоящей встрече подопечные Игоря Никитина подходят с пятиматчевой победной серией. Они обыграли «Куньлунь» (5:1), «Барыс» (3:1), московское «Динамо» (4:3 Б), «Амур» (5:0) и минское «Динамо» (3:2). Несмотря на победу в игре с «зубрами», просматривались проблемы нападающих «Локо», которые несколько раз теряли шайбу в своей зоне.

Команды уже встречались в этом месяце. Матч выдался на загляденье. СКА одержал победу в овертайме – 4:3. К тому моменту петербуржцы ещё не набрали настолько шикарный ход, как сейчас. Да и выступали на выезде. По ощущениям, подопечные Романа Ротенберга гораздо сильнее и лучше. Мы поставим на победу СКА за 2.18.