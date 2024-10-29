«Спартак» — «Витязь»: коэффициенты и ставки, прогнозы

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Витязем» на льду арены «Мегаспорт». Начало – в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.57. Шансы «богатырей» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Букмекеры также назвали наиболее вероятный счёт – 2:2 за 12.0. Чуть больше дают на ничью в основное время со счётом 3:3 – коэффициент 13.0. На победу «Спартака» 3:2 можно поставить с коэффициентом 15.0.