«Эмполи» — «Интер»: эксперты оценили шансы команд

30 октября на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» — «Интер». Начало игры — в 20:30 мск.

Букмекеры не сомневаются в подопечных Симоне Индзаги: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.46. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1460 рублей.

Успех «Эмполи» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики считают, что матч «Эмполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют футболисты «Эмполи», сыграет коэффициент 1.79. Гол в исполнении «Интера» доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.05.