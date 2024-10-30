«Эмполи» — «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.18.

«Эмполи» старается зарекомендовать себя как крепкого середняка. Получается неплохо. Он уступил только «Лацио» (1:2) на выезде и лидирующему «Наполи» (0:1). Главный тренер «синих» Роберто Д'Аверса придерживается оборонительного стиля. Футболисты хорошо воспринимают его идеи и тактику. В девяти матчах в Серии А они пропустили только шесть мячей — меньше лишь у «Ювентуса» и «Наполи».

«Интер», в свою очередь, нацелен на скудетто. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. После ничьей с «Ювентусом» (4:4) отставание подопечных Симоне Индзаги от «Наполи» увеличилось до четырёх очков.

Тренер отметил, что игрокам немного не хватило решимости. Тем не менее он остался доволен тем, что увидел на поле команду, которая создавала множество голевых моментов. Индзаги подчеркнул, что футболисты усердно работают, показывают отличное отношение к делу.

Поставить на то, что «Интер» победит «Эмполи» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. «Нерадзурри» разозлены обидной потерей очков в важном матче, но им нужно перевести дух и немного успокоиться, подавить негативные эмоции.

Грядущую встречу «нерадзурри» лучше выиграть размеренно, на классе. Соперник, может, и не самый сильный, но недооценивать его дома точно не стоит. Симоне Индзаги — опытный и тактичный тренер. Он непременно учтёт стиль игры «синих» и пресечёт угрозу в виде опасных контратак.