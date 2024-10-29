«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 3.30.

«Два последних дня провёл в столице закатов и, конечно, каждый день был на арене «Нагорный». Был на матче с «Витязем», был на закрытой тренировке команды в понедельник, откуда получил некоторую информацию. Добавим сюда игру «Торпедо» в Уфе, на которой я тоже был, и окажется, что нет команды в КХЛ сейчас, о которой у меня больше свежих наблюдений. Наблюдения эти не самые позитивные для болельщиков нижегородской команды, ведь обе этих встречи «Торпедо» проиграло в основное время с разницей в одну шайбу, пропуская её в концовках третьих периодов. Плохая симптоматика, которая вряд ли скажется позитивно в матче с ЦСКА, который в последнее время набрал неплохой ход.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды в этом сезоне уже встречались, тогда казалось, что ЦСКА всё контролирует (счёт после двух периодов был 3:1). Однако гости смогли камбэкнуть во второй половине третьего периода и вырвать победу в овертайме. Решающую шайбу после красивой комбинации забросил 18-летний нападающий «Торпедо» и один из лучших бомбардиров нынешнего сезона Никита Артамонов. Комбинация получилась хорошей, но важно, что игроки ЦСКА из-за того поражения были очень расстроены. По сути, тогда они отдали свой матч. Думаю, сей факт и вообще ту встречу тренерский штаб Ильи Воробьёва обязательно напомнит своим подопечным.

Сами армейцы 23 октября разгромили «Амур» (7:0), 25 октября победили в Мытищах «Куньлунь» в овертайме (4:3 ОТ). Сейчас – матч в Нижнем Новгороде, потом – дома в Москве со «Спартаком», потом – «Лада» и «Локомотив». Вообще, отрезок у ЦСКА в ноябре сложнейший, все соперники топовые. Исключением можно назвать «Ладу», с которой будет две встречи, но даже тольяттинцы могут создать проблемы кому угодно. Этот отрезок будет крайне важным для ЦСКА в свете тех болезненных поражений, которые команда допустила в начале месяца.

Сейчас ЦСКА мне кажется более сильным, поэтому я не стесняясь возьму победу ЦСКА и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».