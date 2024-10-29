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«Торпедо» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

«Армейцам очень не повезло. Мало того, что они не могут обыграть в основное время даже такого удобного оппонента, как «Куньлунь», так ещё и «Торпедо» выйдет на матч со столичной командой разозлённым. Нижегородцы весь октябрь были великолепны, но в двух последних встречах потерпели поражения с минимальным счётом. Третье подряд в их планы точно не входит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сыграв на максимуме, подопечные Ларионова должны побеждать ЦСКА. Тем более что торпедовцам на руку проблемы соперника в обороне. Творческая изобретательная атака не простит гостям их проблем с сыгранностью и надёжностью. Зрителям такой хоккей точно понравится – они, скорее всего, увидят минимум шесть заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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