«Торпедо» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

«Армейцам очень не повезло. Мало того, что они не могут обыграть в основное время даже такого удобного оппонента, как «Куньлунь», так ещё и «Торпедо» выйдет на матч со столичной командой разозлённым. Нижегородцы весь октябрь были великолепны, но в двух последних встречах потерпели поражения с минимальным счётом. Третье подряд в их планы точно не входит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сыграв на максимуме, подопечные Ларионова должны побеждать ЦСКА. Тем более что торпедовцам на руку проблемы соперника в обороне. Творческая изобретательная атака не простит гостям их проблем с сыгранностью и надёжностью. Зрителям такой хоккей точно понравится – они, скорее всего, увидят минимум шесть заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».