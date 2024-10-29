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«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 29 октября

«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 29 октября
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.75.

«Барыс» неожиданно воспрял после расставания с североамериканскими легионерами и взятия курса на развитие казахстанских игроков. Астанчане на выезде обыграли минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1). Но надолго ли хватит собранной заново команды Галыма Мамбеталиева? Всё-таки уровень большинства местных игроков не слишком высок. Да, в команде остались опытные Жафяров, Бурдасов, Сетдиков, Камалов, Бочаров, Хохлов, но североамериканцы всё-таки добавляли класса этой команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Куньлунь» же продолжает сыпаться: команда Михаила Кравца проиграла уже пять матчей подряд. Но последняя встреча против ЦСКА добавила оптимизма – «Куньлунь» отыгрался с 1:3 и перевёл встречу в овертайм. Армейцы всё-таки вырвали победу благодаря голу Руслана Исхакова, но «Куньлунь» показал характер и дал надежду, что не всё потеряно.

Для «Куньлуня» матч в Астане будет важнейшим – если неудачная серия продолжится, в команде наверняка произойдут какие-то изменения. Про неплохой старт «Куньлуня» все уже давно забыли, а кубковая восьмёрка все дальше от китайской команды. Всё-таки ставлю на то, что «Барыс» дома возьмет своё.

Мой прогноз на эту встречу — итоговая победа команды Мамбеталиева», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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