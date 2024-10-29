«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 1.5 в первом периоде за 1.85.

«В позапрошлом сезоне именно «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, чем вызвал невероятное разочарование болельщиков в Республике Башкортостан и за её пределами. Спустя почти 20 месяцев градус напряжения спал, хотя некоторые до сих пор помнят то поражение. Помнят во многом по тому, что главные тренеры у обеих команд не поменялись.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас «Адмирал» уже мало похож на ту команду, которая выбивала «Салават» в первом раунде и отчаянно боролась с «Ак Барсом» во втором раунде. Еще в прошлом году уехал Серебряков, уезжал и возвращался Шулак, почти полностью поменялись игроки нападения, а главное — изменился стиль. Из той сильной и организованной команды, способной выжимать результат из камня, то есть фактически из ничего, в этом сезоне приморцы действуют в атакующем стиле и уже подарили немало выдающихся матчей. В таблице «Адмирал» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков после 19 игр. Текущий выезд команда начала двумя спаренными матчами в Казани, в которых уступила с разницей в две шайбы (0:2 и 2:4).

«Салават» же два матча назад начал свою пятиматчевую домашнюю серию. 22 октября уфимцы одолели «Сочи» (3:2 Б), а 24 октября победили «Торпедо» (5:4), забросив решающую шайбу на последней минуте третьего периода. В таблице Востока юлаевцы находятся на шестой строчке, имея в активе 20 очков в 16 матчах. Вообще, если взглянуть на таблицу целиком, то можно заметить, что у «Салавата» по-прежнему меньше всех игр в чемпионате. Близок к уфимцам «Ак Барс» — у них всего 17 игр. Что касается этих матчей, то, хоть «Салават Юлаев» и победил, по качеству игры у меня остались большие вопросы: нет цельности, многое достигается за счёт индивидуальных действий игроков, остаются проблемы и с дисциплиной, а затем и игрой в меньшинстве. Не добавляет оптимизма и очередная пауза между играми.

Ещё один важный момент, который нельзя не упомянуть, — «Салават» после того злополучного вылета в марте 2023 года провёл с «Адмиралом» четыре встречи — две выиграл, две проиграл, но ни разу в этих играх не уходил без набранных очков. Так что да, важный нюанс.

Учитывая всё вышесказанное, мне кажется, можно попробовать заиграть низкую результативность в первом периоде, поэтому выбираю следующее — общий тотал первого периода меньше 1.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».