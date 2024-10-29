«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 29 октября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Амур».

Ставка: индивидуальный тотал голов «Амура» больше 1.5 за 1.63.

«У команды Алексея Кудашова до матча с «Амуром» возникла шестидневная пауза, которая неизвестно, как отразится на следующем матче. «Динамо» вернулось из выезда, где недобрало всего одно очко. Начали бело-голубые её в Нижнем Новгороде, где в серии буллитов обыграли «Торпедо» (3:2 Б). Следом направились в Ярославль — в матче с «Локомотивом» основного времени для выявления победителя снова не хватило. В этот раз точнее в послематчевых бросках оказались не динамовцы (3:4 Б). И, наконец, Екатеринбург — «Автомобилисту» москвичи забросили две шайбы уже к девятой минуте и на этом остановились. Впрочем, этого хватило для победы, потому что хозяева ответили лишь одним голом во втором периоде (2:1). «Динамо» всё ещё седьмое на Западе, но кажется, что игра команды постепенно наладилась и появились более оптимистичные результаты.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот у «Амура» оптимизма пока мало. Хабаровчане проиграли шесть матчей подряд, в последних трёх ни разу не забили, а пропустили суммарно 15 шайб. Началась неудачная серия во второй домашней встрече с «Ладой». Первая осталась за «Амуром» (2:0), а в следующей хабаровчане уступили (3:5). Следом проиграли «Северстали» (1:2) и «Спартаку» (4:5). Выезд получается просто кошмарным — «тигры» поочерёдно уступили ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5) и «Северстали» (0:3). Эти результаты вылились в предпоследнее место в лиге и в увольнение Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

Кадровые изменения в «Амуре» и недельная пауза у «Динамо» могут преподнести некоторые сюрпризы сценарию грядущего матча. Хотя кажется, что бело-голубые должны без проблем выигрывать встречу. Ставка: индивидуальный тотал голов «Амура» больше 1.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».