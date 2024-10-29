«Милан» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Милан» и «Наполи» сойдутся в 10-м туре чемпионата Италии. Гости, конечно, пока лучше выступают в этом сезоне. С другой стороны, у миланцев было больше времени на подготовку. Так что вполне их встреча может завершиться неожиданным образом.

«Милан» на прошлых выходных не провёл матч в Серии А — их с «Болоньей» игру отменили из-за погодных условий. Несмотря на меньшее количество игр, в таблице клуб идёт не так низко — на пятом месте. Соперники выше опережают его на небольшое количество очков. Так что скоро подопечные Фонсеки могут вернуться в топ-4.

Сезон не лучшим образом стартовал для команды. Многие ожидали от неё борьбы за лидерство, но слишком много очков миланцы теряли. Только в последнее время они чуть выправили результаты, начали чаще выигрывать — 3:0 с «Лечче», 2:1 с «Интером» и 1:0 – с «Удинезе». Не лучший старт сезона «Милан» может связать с участием в ЛЧ, где-то же коллектив пока, мягко говоря, не блещет — одна победа в трёх турах.

А вот «Наполи» начал этот сезон просто отлично. Точнее, именно начал он его всё-таки провально — с ходу проиграл «Вероне» (0:3). Но вот после этого подопечные Конте быстро доказали, что эта неудача была ошибкой. Ведь с тех пор неаполитанцы ни разу не уступили, хорош Лукаку. Только вничью ещё один раз они себе позволили сыграть с «Ювентусом», с которым борются за верхние позиции в турнире.

Да, «Наполи» чуть проще в этом сезоне играть в чемпионате, ведь он не участвует в еврокубках. Но сейчас они с «Миланом» находятся примерно в равной ситуации. Команда Фонсеки не играла на выходных, но зато в середине прошлой недели у неё была встреча с «Брюгге» в ЛЧ. А «Наполи» как раз всю прошлую неделю отдыхал.

Так что преимущества в физической форме сильного ни у кого тут нет. В таких равных условиях я не вижу явного фаворита. Поставлю на ничью со счётом 1:1, коэффициент 5.80. Думаю, не слишком много голов забьют противники в игре в середине недели», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».